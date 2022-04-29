الصمد: لتحديد المسؤوليات في مسألة غرق القارب قبالة طرابلس

دعا النائب جهاد الصمد “الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤوليتها والعمل على طلب المساعدة من الدول الصديقة من أجل انتشال قارب الموت الذي غرق في البحر قبالة شاطىء طرابلس يوم السبت الماضي، لأنّ لبنان لا يمتلك للأسف القدرة والإمكانية على ذلك”.

وطالب الصمد “بتحديد المسؤوليات في مسألة غرق القارب، ومعرفة العدد النهائي للمفقودين الذين تتضارب الأرقام حولهم”، وشدد على “ضرورة ان تعمل الحكومة على معرفة مصير المفقودين، سواء كانوا غرقى في عرض البحر، أو أنهم لا يزالون داخل القارب الغارق حسب بعض المعلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام