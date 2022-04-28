إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب في مصر بينهم إعلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 07:44

إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب في مصر بينهم إعلامي

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
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عربي وإقليمي - مصر

أدرجت محكمة مصرية 17 شخصا من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما أدرجت الجماعة المصنفة إرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن من بين الذين أدرجت محكمة جنايات القاهرة أسماءهم الإعلامي حمزة سعد أحمد زوبع.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج  شركتي “أسباير برودكشن هاوس”، و”دلتا التعمير” للاستثمار العقاري على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات بدءا من اليوم.

المصدر: وكالات

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