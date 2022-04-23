الأمن العام اللبناني: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لتأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة

قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها السبت “ورد على احد المواقع الالكترونية تقرير تناولت فيه الكاتبة ملف تلزيم جوازات السفر البيومترية وغيرها من الامور والقضايا”.

وأكد البيان ان “ما ورد في التقرير من مغالطات ومعلومات تفتقد الى الدقة والموضوعية في ما يتعلق بخصائص جواز السفر التقنية والفنية”، ولفت الى ان “سلسلة القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن العام مؤخرا في ما خص تشديد شروط الاستحصال على جوازات سفر هي شروط تنظيمية، هدفها ضبط عملية استهلاك المخزون المتبقي من جوازات السفر البيومترية ومتمماتها لحين يتم تأمين جوازات سفر جديدة”.

واضاف البيان ان “المديرية العامة للأمن العام اتخذت ولا تزال، كل الإجراءات الإدارية اللازمة ووفق القوانين المرعية من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة، وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل اللازم لاستكمال عملية التوريد، وحل إشكالية النقص الحالي في مخزون جوازات السفر ومتمماتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام