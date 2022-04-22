الدفاع الروسية: وفاة جندي وفقدان 27 آخرين بغرق طراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحد أفراد طاقم الطراد الصواريخ الروسي “موسكفا” توفي أثناء محاولته إخماد الحريق، فيما فقد 27 آخرون، وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.

وقالت الوزارة “نتيجة حريق وقع في 13 أبريل الجاري، أصيب الطراد (موسكفا) بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة، ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج”.

وأضافت الوزارة “أثناء مكافحة الحريق، توفي جندي وفقد 27 من أفراد الطاقم، وجرى إجلاء 396 عسكريا من أفراد الطاقم، والذين نقلوا من السفينة إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة وتم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول”، وتابعت “تتقدم وزارة الدفاع الروسية كل الدعم والمساعدة اللازمين لعائلات وأصدقاء المتوفين والمفقودين”.

المصدر: روسيا اليوم