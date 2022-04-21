“الجبهة الديمقراطية”: “إسرائيل” فشلت بتغيير قواعد اللعبة.. والمقاومة فرضت وقائع جديدة

قال عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” محمود خلف إن “قوى المقاومة قادرة بشكل معين أن تفرض إلزاما على الاحتلال الاسرائيلي بما تريد خاصة إن لم يلتزم سوف يترتب عليه مواجهة مفتوحة مع قوى المقاومة والاحتلال”.

وأكد خلف الخميس أن “إسرائيل حاولت أن تغير قواعد اللعبة وأن تمسك بكل الخطوط في يديها، لكنها لم تتمكن من القيام به، خاصة أن قوى المقاومة وجماهير الشعب الفلسطيني تمكنت من فرض وقائع جديدة في مقابل محاولات الاحتلال فرض وقائع في المسجد الاقصى ومدينة القدس”.

وأضاف خلف ان “قوى المقاومة أثبت قدرتها على التصدى خاصة عندما كان هناك قصف للطيران الإسرائيلي لغزة كان الرد بسلاح جديد ضد هذه الطائرات”.

المصدر: وكالة معاً