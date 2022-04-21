بكين: مستعدون مع روسيا للحفاظ على السلام العالمي وتشكيل عالم متعدد الأقطاب

أكد السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي أن الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع روسيا بغض النظر عن حالة علاقات موسكو مع الدول الأخرى.

وقال هانهوي في اجتماع في مجلس الدوما الروسي “سنطور العلاقات مع روسيا بشكل ديناميكي على أساس المنفعة المتبادلة والأمد الطويل، بغض النظر عن حالة علاقات روسيا مع الدول الأخرى. هذه هي عزيمتنا الراسخة واستراتيجيتنا طويلة المدى”.

وحسب السفير، فإن العلاقات بين روسيا والصين في “نقطة انطلاق جديدة”، ولا يعتمد مستقبل البلدين فحسب على تطوير التعاون بين موسكو وبكين، بل مستقبل البشرية جمعاء.

وتابع “روسيا كانت وستظل قوة عظمى ولاعب رئيسي في السياسة العالمية، وأي محاولة لتهميش روسيا لن تتحقق، نحن مستعدون مع موسكو لبذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام العالمي، وضمان العدالة، وتشكيل عالم متعدد الأقطاب لكي يعيش أحفادنا بفخر وكريمة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية