المستشار الألماني: لا يجوز السماح بانتصار الجيش الروسي في أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه “لا يجوز السماح بانتصار الجيش الروسي في أوكرانيا”.

وأضاف شولتز الثلاثاء “نحن مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو نتفق في الرأي بأن روسيا لا يجوز أن تحقق انتصارا في هذه الحرب”، ودعا “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف قصف المدن الأوكرانية، والسماح بإعلان هدنة فورا وسحب الجنود”.

وأكد شولتز أن “الدول الغربية ستواصل تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا”، وتابع “لدينا مبادئ واضحة، اتفق عليها الجميع، وهي تتلخص في أن أوكرانيا ستستمر بالحصول على دعمنا وستحظى بتضامننا”.

المصدر: روسيا اليوم