الطقس في لبنان الثلاثاء.. غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

– الحال العامة: درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية مابين (4 الى 8 درجات)، تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ويصبح الطقس متقلبا محليا. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة)، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن سوء الرؤية أحيانا نتيجة الرياح الخماسينية.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم بسحب مرتفعة و متوسطة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة، كما تشتد سرعة الرياح فترة قبل الظهر خاصة جنوب البلاد، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن سوء الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملموس خاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من الظهر وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل ويتكون ضباب محلي على المرتفعات. الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يتحول مساء الى غائم بحب مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 36 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س، تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية لتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة جنوب البلاد.

– الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35و 80% .

– حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام