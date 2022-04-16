قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن معظم المعتقلين من المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 16 2022 - 02:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
مصادر فلسطينية: إرتفاع عدد المعتقلين في المسجد الأقصى إلى 470 معتقلاً منذ الصباح
إندلاع مواجهات قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية وبمنطقة باب الزاوية في الخليل
إصابة فتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
قوات الاحتلال تحتجز شاباً أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: إطلاق نار استهدف برجاً عسكرياً للاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
الهلال الأحمر الفلسطيني: 224 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال النهار
الصحة الفلسطينية: إصابة متوسطة برصاص الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل
مصادر فلسطينية: 3 إصابات بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بتحقق أمنية نظام الصهيونية بشطب فلسطين من أولويات العالم الإسلامي
أنصار الله: التطورات في فلسطين المحتلة تحتم على الشعوب العربية والإسلامية التحرك الجاد لدعم صمود الشعب الفلسطيني
الخارجية الروسية: "إسرائيل" تحاول الاستفادة من الوضع في أوكرانيا لتحويل الإنتباه عن أحد أقدم النزاعات التي لم يتم حلها
الخارجية الروسية: في انتهاك لقرارات مجلس الأمن تواصل "إسرائيل" الاحتلال غير الشرعي والضم المتواصل للأراضي الفلسطينية
اجتماع بين حزب الله وحركة أمل والأجهزة الأمنية يبحث ملف الإخلال بالأمن والسرقات في الضاحية الجنوبية
المشاركون في الاجتماع: الاتفاق على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت
المشاركون في الاجتماع: تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار
قيادتا أمل وحزب الله تهيب بالدولة والأجهزة الأمنية التعاطي بحزم مع كل مخل بالأمن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط
قيادتا أمل وحزب الله: نهيب بأهلنا في الضاحية الجنوبية التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسهيل مهامها للتخلص من الظواهر الشاذة
معلومات المنار: عدد الموقوفين في الساعات الأولى لبدء الإجراءات الأمنية في الضاحية الجنوبية بلغ 25 موقوفاً
النائب رعد: رفض الفريق الآخر في لبنان للتوجه شرقاً مردّه قناعة هؤلاء بوصاية الغرب عليهم في سياستهم
النائب حسن فضل الله: خصوم المقاومة يملكون فائض إرتهان إلى الخارج
النائب ابراهيم الموسوي شدد على ضرورة المشاركة الكثيفة في الإنتخابات من أجل قطع ِالطريق أمام المتربصين بالمقاومة ومجتمعها
اتحاد نقابات المخابز والأفران: نتمنى على رئيس الحكومة تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم
رئيس الوفد الوطني اليمني: التحرك الأمريكي بالبحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية باليمن يناقض مزاعم واشنطن دعم الهدنة
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين كانا يستهدفان محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
رئيس الوفد الوطني اليمني: التحرك الأمريكي بالبحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية باليمن يناقض مزاعم واشنطن دعم الهدنة
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين كانا يستهدفان محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن معظم المعتقلين من المسجد الأقصى (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 1 ساعة
16 April، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
المسجد الاقصى
التعليقات
ذات صلة
هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال الصهيوني في الأقصى
الشيخ صبري: المعركة لا تزال قائمة وعلينا اليقظة لأي غدر تجاه الأقصى
رابطة علماء اليمن: الطريق الوحيد والقريب إلى فلسطين هو الإعداد والجهاد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}