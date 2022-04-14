مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء اللبناني الخميس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليونا للدواء و60 مليونا للكهرباء، وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل.

وكانت الجلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في قصر بعبدا، وسبقها خلوة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تداولا فيها في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وأكد الرئيس عون ان “الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية”، ولفت الى ان “على وزير المالية ان يسرع بالاجراءات الايلة لتحويل الأموال الى الوزارات المعنية”، وشدد على ان “المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لاقرار مواضيع مهمة مصرفيا وماليا قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة”.

من جهته، اعتبر ميقاتي انه “رغم كل الاجواء السلبية التي تتم اشاعتها، نحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا”، واكد “الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها”، معتبرا ان “الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكة الحل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام