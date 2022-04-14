العدو الاسرائيلي يغلق مدخل “عقبة حسنة” بالضفة المحتلة

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الخميس منطقة عقبة حسنة الموصلة إلى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، كما احتجزت قوات العدو شابين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال وبطريقة فجائية أغلقوا منطقة عقبة حسنة الموصلة لبلدات: بتير، وحوسان، وواد فوكين، ونحالين، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من وإلى بيت لحم”، وأشارت إلى أن “جنود الاحتلال أوقفوا مركبة وأنزلوا منها شابين واحتجزوهما، عقب تفتيش المركبة بشكل دقيق والعبث بكافة المحتويات، هذا أعاق حركة المركبات والمواطنين”.

المصدر: وكالة وفا