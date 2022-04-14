إدارة سجون العدو الاسرائيلي تتخبط باستيعاب الاسرى الجدد

قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين الخميس أن “إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي تعيش حالة من التخبط والتوهان، في أعقاب الهجمة الشرسة التي ينفذها الجيش في مختلف المناطق الفلسطينية”.

وأوضحت الهيئة أن “إدارة السجون غير قادرة على استيعاب المعتقلين الجدد الوافدين إلى أقسام المعبار في السجون، والذين يصل عددهم كل ليلة إلى العشرات، حيث كثفت الاعتقالات بطريقة انتقامية غير مسبوقة”، ولفتت الى أنه “نتيجة الاكتظاظ، سيتم إدخال ٩٢ أسيراً من أقسام المعبار إلى الاقسام التنظيمية في سجن مجيدو، كما سيتم نقل ٣٠ أسيراً من مجيدو إلى النقب”.

وكشفت الهيئة أن “التصعيد والاعتقالات ستزداد خلال الفترة القادمة، حيث تشهد السجون توسيعات وحركة تنقلات فجائية وكبيرة جدا”، وطالبت “المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا التصعيد الخطير من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية”.

المصدر: فلسطين اليوم