مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 05:06

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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