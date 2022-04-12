بدء جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 11:54

بدء جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022

منذ 22 mins 12 April، 2022
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