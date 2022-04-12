الصحافة اليوم 12-4-2022

ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 12 نيسان 2002، على خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حيث تطرق فيه الى عدة ملفات من اهمها ملف الانتخابات النيابية في لبنان، متهماً «السفارة الأميركية وقوى سياسية في هذا الفريق بالسعي إلى تعطيل الانتخابات» بذريعة إضرابات القضاة والمعلمين وموظفي البعثات الدبلوماسية.

الاخبار:

السيد نصر الله يحذّر من تأجيل الانتخابات

رغم اللهجة الهادئة التي طغت على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وضعت كلمته أمس أسس المقاربة التي ستحكم أداء الحزب وحلفائه في المعركة الانتخابية وبعد صدور نتائجها، وأكّدت أن الصراع مستمر مع السعودية التي أعلنت النفير الانتخابي مع عودة سفيرها إلى بيروت. فبالتزامن مع الإفطار الذي استضافه وليد البخاري في منزله أمس، أكّد نصر الله في كلمة له حول آخر المستجدات أن من يخرّب العلاقات العربية هو «السعودية التي شنَّت حرباً مدمرةً على اليمن وعلى شعبه، قضى فيها عشرات الآلاف وخلقت أسوأ أزمة إنسانية على مدى 7 سنوات… ومَنْ فتح الباب على حرب كونية على سوريا واستخدم جيوشه لذلك»، مؤكداً في الوقت نفسه الترحيب بالهدنة في اليمن، «وما كنا نطالب به منذ البداية هو وقف الحرب والمجازر ولا أحد يسعى إلى استهداف السعودية». ووجّه «نصيحة للحكام في السعودية بأن لا تراهنوا على التفاوض مع آخرين غير المجلس السياسي اليمني الأعلى وحركة أنصار الله. والطريق الوحيد للحل السياسي هو التفاوض المباشر مع هؤلاء. ولا تنتظروا من أحد من أصدقائهم أن يضغط عليهم».

وفي الشأن الداخلي، نبّه نصر الله من أن «هناك جواً يُنقل عن السفارة الأميركية وبعض السفارات والجهات السياسية بأن الفريق السياسي الذي ننتمي إليه سيحافظ على الأغلبية النيابية أو سيحصل على ثُلثَي المجلس. وهناك حديث عن تأجيل الانتخابات لتحسين ظروف الفريق الآخر»، متهماً «السفارة الأميركية وقوى سياسية في هذا الفريق بالسعي إلى تعطيل الانتخابات» بذريعة إضرابات القضاة والمعلمين وموظفي البعثات الدبلوماسية.

ومن دون أن يتطرق إلى عودة سفراء الخليج إلى لبنان، وضع نصر الله هذه العودة في إطار انتخابي عندما أشار الى الإنفاق الانتخابي وشراء الأصوات ودخول المال بشكل مفاجئ كما حصل في انتخابات 2009، وإلى أن «الحديث عن حصولنا على الأكثرية، أو عن تأجيل الانتخابات، هو طمأنة مؤيدينا بأن لا حاجة إلى ذهابهم للاقتراع»، مشدداً على ضرورة الالتفات إلى ذلك والحضور الكثيف والفاعل إلى صناديق الاقتراع، و«يجب أن نشارك بالانتخابات بكل حماستنا وحضورنا وفعاليتنا في كل الدوائر مهما تحدثت استطلاعات الرأي». وشدّد على أن «هدفنا في هذه الانتخابات إنجاح مرشّحينا وإنجاح مرشّحي حلفائنا، ومن الطبيعي أن ندعم أصدقاءنا وحلفاءنا».

ورأى أن «الحصول على الثلثين في المجلس النيابي المستقبلي ليس هدف فريقنا السياسي، وهذا الهدف ليس واقعياً ومنطقياً. وما يقال بأن فريقنا السياسي يريد الحصول على الثلثين هو للتحريض»، و«ثقافتنا ورؤيتنا أنّ أيّ تغيير في النظام السياسي يجب أن يحصل بالحوار لا بالاستقواء والنصف زائداً واحداً أو الثلثين».

نتائج الانتخابات غير محسومة ومن يروّج لذلك يسعى إلى ثني جمهورنا عن الاقتراع

وأكّد نصر الله «أننا حريصون على أن يتمثل الجميع بأحجامهم الطبيعية، ولا نريد إلغاء أحد، والقانون النسبي الذي ناضلنا من أجله لا يعطي الفرصة لإلغاء أحد»، مشيراً إلى «أننا لم نكن إلغائيين منذ 2005، وكنا ننادي بحكومة وحدة وطنية ولا نزال. بينما قوى 14 آذار هي من ألغت التيار الوطني الحر يومها». وأضاف: «الإلغائي من كان يراهن في حرب تموز على زوال المقاومة، وكان يطالب في جلساته مع الأميركيين بعدم وقف الحرب. والإلغائي من يعتبر ثلث الشعب اللبناني جالية إيرانية ويريد إلغاء المقاومة».

وأشار الى «أننا لم نطلب يوماً الحماية من الدولة، لكننا لا نريد لأحد أن يستغل الدولة لطعن المقاومة». ولفت الى أن المقاومة في حرب نيسان 1996 استطاعت أن تفرض على العدو معادلة حماية المدنيين مع استمرار عملها. كما أن معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة، وأضاف: «يجب أن نسجل الجهد المميز الذي قام به الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي أدى الى ما سمّي بتفاهم نيسان».

وحيّا نصر الله «بطولات رجال فلسطين وشبابها ونسائها وأطفالها وشيوخها، وعائلات الشهداء الفلسطينيين». وأشار إلى أن «ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي، وإذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنّون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون».

البخاري يلمّ «السياديّين» ويبارك حراك السنيورة

غريباً كان وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أمس، على مائدة إفطار السفير السعودي وليد البخاري ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري. مائدة «طويل العمر» لمّت «السياديّين»، وفي مقدمهم ميشال سليمان (صاحب شعار عاشت المملكة العربية السعودية) وأمين الجميل وفؤاد السنيورة ووليد جنبلاط وسمير جعجع، في حضور الرعاة الدوليين، تتقدّمهم سفيرتا واشنطن وباريس. على رأس هؤلاء جميعاً كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يراع البخاري الأصول الدبلوماسية بزيارته في السرايا الحكومية، ففضّل عوضاً عن ذلك الزحف إلى اليرزة لأن البلد الغارق في العتمة «نوّر» بعودة سفير المملكة، على ما صرّح ميقاتي الذي «ظفر» بخلوة مع البخاري على هامش الإفطار، وزفّ إلى اللبنانيين «بشرى» بأنه سيزور السعودية «قريباً… خلال شهر رمضان المبارك»، مذكّراً مجدداً بأن «اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة السعودية».

الحديث حول المائدة لم يتعدّ العموميات وساده كثير من النوستالجيا. أدلى كل من الحاضرين بدلوه ترحيباً بالعودة الميمونة، مستذكراً مكرمات مملكة الخير على البلد الذي تكاد تخنقه بالحصار، فيما أكّد السفير للملتفّين حوله «أننا لا يمكن أن نترك لبنان»، وأن ما حدث «غيمة صيف عبرت».

علناً، جال البخاري نهاراً على المرجعيات الروحية مستثنياً المراجع الرسمية، فزار كلاً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

سيرعى البخاري اجتماعات لإعادة تجميع الحلفاء في مواجهة العهد وحزب الله

أما سراً، فقد علمت «الأخبار» أن السفير السعودي زار الرئيس فؤاد السنيورة في منزله، قبل يومين، بحضور السفير الكويتي عبد العال سليمان القناعي. وفي المعلومات أن البخاري أكد لرئيس الحكومة السابق أن الرياض «تبارك الحراك الانتخابي الذي يقوم به لعدم ترك الساحة خالية أمام حزب الله». المصادر نفسها أشارت إلى أن عودة السفير ولقاءاته تعبير عن عدم تحبيذ السعودية للمقاطعة السنية للانتخابات وضرورة أن تكون الطائفة السنية جزءاً من المشهد الانتخابي، وهو ما بدأ ينعكس ارتياحاً لدى بعض القوى السياسية السنّية التي تراهن على أن يُساعد النشاط السعودي في تحفيز السنّة على المشاركة في الانتخابات والتصويت لملء الفراغ الذي خلّفه غياب الحريري.

وفي المعلومات أيضاً أن البخاري سيرعى، في الفترة المقبلة، اجتماعات للمّ شمل الحلفاء الذين فرّقتهم الملفات الداخلية، وإعادة تجميعهم من جديد في مواجهة العهد وحزب الله، تمهيداً لفترة ما بعد الانتخابات وربطاً بالاصطفافات والتحولات التي تشهدها المنطقة.



المقاومة للعدو: الأقصى وجنين مقابل الحرب

زخم متنقّل من جنين إلى نابلس: هَبّة الضفّة لا تخمد

تتسارع التطوّرات في الضفة الغربية المحتلّة، لا سيما في مدينة جنين ومخيمها، حيث يستعدّ المقاومون للتصدّي لجيش العدو، في حال قرّر شنّ عملية عسكرية كبرى، على خلفية العمليات الفدائية التي انطلقت من هناك. وفي ما يبدو انعكاساً لحالة الزخم التي ولّدتها مقاومة جنين، تتوسّع دائرة الاشتباك في مختلف أنحاء الضفة المحتلة، وسط تضاعف عمليات إطلاق النار في الريف، بعد أن كانت مقتصرة على المخيّمات والمدن، في مشهد مشابه لأجواء الضفة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

جنين | تشهد الضفة الغربية تطوّرات دراماتيكية بين ساعة وأخرى؛ إذ ارتقى أربعة شهداء خلال يوم واحد، بينما كان مخيّم جنين يعلن النفير العام لصدّ الهجمة الإسرائيلية المقبلة، توازياً مع إصابة مستوطنَين اثنين بإطلاق نار في نابلس، في ما أعقب سلسلة عمليات إطلاق نار في بيت لحم وجنين. وتشي تلك التطوّرات المتسارعة بتعمّق دائرة الاشتباك وتوسّعها، خصوصاً إذا ما قرّر العدو شنّ حملة عسكرية كبيرة ضدّ جنين ومخيّمها. وبدأت أحداث فجر العاشر من رمضان، بوصول مستوطنَين بمركبة إلى قبر يوسف شرق نابلس، من غير تنسيق أمني، وبعد يوم واحد من إحراق شبّان لأجزاء من القبر الذي يقتحمه المستوطنون لأداء طقوس تلمودية. واقتحمت المركبة محيط المكان، لكنّها فوجئت بملاحقة شبّان لها، ثمّ دهست شاباً فلسطينياً، وأثناء مغادرتها المدينة، تعرّضت لإطلاق نار فأصيب المستوطنان بجروح.

واعترف جيش العدو بالحادثة، موضحاً أن المستوطنَين دخلا نابلس عبر حاجز عسكري فارغ، وعادا منه مصابَين بطلقات نارية، ونُقلا إلى أحد المستشفيات، في حين فتح الجيش تحقيقاً في الحادثة. واحتملت «القناة 14» العبرية أن يكون عناصر من أمن السلطة الفلسطينية قد أطلقوا النار تجاه المركبة، لدخولها من دون تنسيق أمني. وسبق الحادثةَ تصريحٌ مثير للجدل لمحافظ نابلس، قال فيه إن «قبر يوسف مكان ديني مقدّس عند اليهود، ومن مسؤولية السلطة الفلسطينية حمايته لأنه يخضع لأراضٍ تابعة لسيطرتها وفق الاتفاقيات، وسنتولّى ترميمه بشكل عاجل بعد تحطيم شبّان لأجزاء منه، ولن نسمح لأيّ جهة خارجية بالتدخّل لإصلاحه، ونابلس حاضنة الديانات الثلاث تحت راية المحبة والتسامح والسلام». وأعقب واقعةَ إطلاق النار اقتحامُ جيش العدو شارع القدس والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في الصباح الباكر، ما أدّى إلى إصابة 24 فلسطينياً أحدهم بالرصاص الحيّ، وفق إحصائية صادرة عن «الهلال الأحمر الفلسطيني».

كذلك، يكشف مصدر مطّلع، لـ«الأخبار»، وقوع عملية إطلاق نار في ليلة العاشر من رمضان، تكتّمت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضاً. إذ غادر أحد عناصر جهاز الضابطة الجمركية مكان عمله التابع للسلطة في أريحا، ثمّ ترجّل من مركبة وأطلق النار من مسافة بعيدة نسبياً نحو نقطة لجيش العدو في محيط مستوطنة «فيرد يريحو» قرب المدخل الجنوبي للمدينة، وانسحب من المكان، قبل أن تستجوبه السلطة ليتّضح أنه من محافظة جنين. ويُعدّ إطلاق النار في أريحا الثالث خلال ليلة العاشر من رمضان، إذ سبقته عمليتا إطلاق نار، إحداهما استهدفت مستوطنة «إفرات» جنوب بيت لحم، والأخرى طاولت مجموعة من الجنود في بلدة فقوعة قرب جنين، علماً أن وسائل إعلام إسرائيلية اعترفت بالعملية الثانية فقط.

في هذا الوقت، استمرّت الفعاليات والمسيرات المسانِدة لجنين ومخيّمها في عدد من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شهدت ليلة العاشر من رمضان نشوء 25 نقطة مواجهة على الأقلّ ضدّ الإسرائيليين. وبعد نجاة والدة الشهيد رعد حازم وشقيقه من محاولة اغتيال أو اعتقال على يد قوّة خاصة إسرائيلية في جنين، جُنّ جنون «الشاباك»، فسارع إلى الاتّصال مجدّداً بوالد الشهيد، مُطالباً إيّاه بتسليم نفسه، لكن الأب رفض التهديدات في خطاب جماهيري قال فيه: «نرفض التهديدات، ولا نخاف إلا الله، ولن نتنازل عن ثوابتنا وأرضنا ومقدّساتنا». ومع مرور ساعتَين فقط على تهديد العدو باقتحام المخيّم، خرجت جنين عن بكرة أبيها، ليجري إغلاق كلّ مداخل المدينة والمخيّم، في حين انتشرت مجموعات المقاومين في الشوارع والأزقة، وجرى تفعيل وحدات الإرباك الليلي و«الكوشوك». هكذا، وبلمح البصر، تحوّلت أجواء جنين إلى أجواء انتفاضة عارمة، وساندتها الضفة الغربية بمواجهات عنيفة اندلعت على أكثر من نقطة تماس، استشهد خلالها الشاب محمد علي غنيم، وهو أسير محرَّر أصيب برصاص العدو خلال كمينٍ لشبّان المواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. ووصف عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، وأحد قادة معركة جنين سابقاً، جمال حويل، أجواء ليلة العاشر من رمضان بالقول: «الصورة في مخيم جنين تعيدنا إلى أجواء معركة نيسان 2002، على رغم كلّ محاولات الاحتلال إعادة صهر وعي الشباب الفلسطيني». وفي بيان مشترك مصوَّر، ظهر ملثّمون من «كتيبة جنين» في «سرايا القدس»، و«كتائب القسام» و«أبو علي مصطفى» و«شهداء الأقصى»، وأكدّوا استعدادهم للتصدّي لجيش الاحتلال، قائلين: «نحن على أتمّ الجاهزية للتصدّي للعدو بكلّ الوسائل المتاحة، وسنقاتل بإرادة المنتصرين ويا خيل الله اركبي، إنها ساعة الحق».

ومن الملاحظ أن عمليات إطلاق النار تضاعفت في الريف الفلسطيني، بعد أن كانت مقتصرة على المخيّمات ثمّ انتقلت إلى المدن. كما أن البلدة القديمة في نابلس تواصل حشد مقاتليها التابعين لـ«كتائب شهداء الأقصى، لكن حتى الآن لم تشهد المدينة سوى إطلاق نار متكرّر باتجاه نقطة عسكرية إسرائيلية مقامة على جبل جرزيم. ويرى مراقبون أن الأجواء التي خلقتها جنين في عموم الضفة الغربية، مشابهة لأجواء الضفة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومعركة «سيف القدس» في العام الماضي، فيما من المرجّح أن تستمرّ عمليات إطلاق النار وتتوسّع، وأن يزداد عدد المطارَدين المطلوبين لجيش العدو، بالنظر إلى أن ظاهرة المطارَد أصبحت تمثّل القدوة، وتحيط بها هالة من الاحترام والتقدير. كما أن نجاح العمليات الفدائية يشكّل دافعاً لعمليات أخرى، وكذلك استمرار استشهاد فلسطينيين جدد من شأنه تسعير الغضب ومضاعفة وتيرة التصعيد.

البناء:

السيد نصرالله يتّهم السفارة الأميركيّة وجماعتها بالعمل لتأجيل الانتخابات بعد التحقق من الفشل

الفدائيون اسقطوا الرهان على التطبيع من شن الحروب هو من خرب العلاقات العربية

خصوم المقاومة لا يملكون برنامجاً الا اضعافها المطلوب مشاركة كثيفة لضمان الفوز

كتب المحرّر السياسيّ

في إطلالة مخصصة للشأن السياسي من بين الإطلالات الرمضانية العديدة، كشف الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله، عن تجمّع معطيات لديه تشير إلى جدية فرضية السعي لتأجيل الانتخابات، موجهاً أصابع الاتهام إلى السفارة الأميركية وجماعتها بتحضير مناخ التأجيل، مشيراً إلى أن ذرائع كثيرة قد تتخذ مبرراً للتأجيل مثل إضراب المعلمين أو القضاة أو البعثات الدبلوماسيّة، كجهات معنية بالإشراف على العملية الانتخابية، مؤكداً التضامن مع المطالب المحقة لهذه القطاعات داعياً الى تفويت استخدام هذه المطالب كذريعة لتمرير تخريب الاستحقاق الانتخابي. وبالمقابل حذر السيد نصرالله من أن تكون إشاعة تقارير وإحصاءات عن نتائج باتت محسومة لصالح التحالف السياسي الذي تنضوي المقاومة ضمنه، بهدف دفع جمهور هذا التحالف إلى الاسترخاء، مقابل العمل على شدّ العصب لدى الخصوم، وربما الاستعانة بتمويل بدأت مؤشراته، وربما تصل الى ما كانت عليه عام 2009 عندما تغيّرت وجهة الانتخابات والأغلبية فيها خلال أسابيع، ناقلاً عن مسؤول سعودي قوله للسيد نصرالله مباشرة أنهم دفعوا مالاً كثيراً في هذه الانتخابات.

وتوقف نصرالله أمام غياب البرامج عن طروحات خصوم المقاومة، رغم كثرة المشاكل التي يواجهها البلد وخطورتها، سائلاً أليس هناك سياسات مالية خاطئة تحتاج التغيير، وفساد يحتاج المكافحة، ونظام سياسيّ وإداري يحتاج الإصلاح، مضيفاً أن شعار إضعاف المقاومة أو مواجهتها أو نزع سلاحها هو شعار لم يتقبله اللبنانيّون الذين ينتظرون من القوى السياسية مقاربة الانتخابات بما يتناول المشاكل التي تضغط عليهم، وهو في الحقيقة مصمم لمخاطبة الخارج وليس الداخل، للقول للأميركي والسعودي والأوروبي إن أصحابه جاهزون لمواجهة المقاومة، أملاً بالحصول على الدعم السياسي والإعلامي والمالي بصورة خاصة.

في الشأن الإقليمي وجّه السيد نصرالله التحية للمقاومين الفلسطينيين الذين أظهروا بسالة وتضحية وثباتاً، بصورة استثنائية لا تزال متواصلة الفصول، بما أسقط أي وهم لدى الإسرائيليين حول أن التطبيع يمكن أن يحبط الفلسطينيين ويدفعهم إلى اليأس، مضيفاً أن هذا الاستنتاج تأتي أهميته من كونه هذه المرة يأتي على لسان الخبراء الإسرائيليين، وتوقف أمام الموقف الأميركي والغربي المنحاز للوحشيّة الإسرائيلية، الذي لا يحرّك ساكناً أمام كل الانتهاكات والارتكابات التي يُقدم عليها جيش الاحتلال، كما كانت تتمّ تغطية كل المجازر التي يرتكبها، بينما نراهم اليوم كيف يفرضون عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفيّة الحرب الأوكرانية، آملاً أن يتوقف حلفاء أميركا في لبنان والمنطقة أمام معاني هذه الحقيقة.

وتناول نصرالله الملفين اليمني والسوري من مدخل الاتهام الذي يوجّه لحزب الله بتخريب العلاقات اللبنانية العربية أو العربية العربية، متسائلاً أمام وقائع ما يجري في اليمن، هل نحن مَن خرّب الوضع العربيّ أم مَن شنّ حرباً ظالمة سقط فيها آلاف الشهداء؟ داعياً لأن تتحوّل الهدنة الى مدخل لوقف الحرب وفك الحصار وصولاً للحل السياسي، متوجهاً للسعوديين بما وصفه بالنصيحة، بألا ينتظروا من إيران أو من أصدقاء أنصار الله، أن يمارسوا الضغط عليهم لقبول ما لا يتناسب مع حقوقهم وثوابتهم، داعياً القيادة السعودية إلى التوجه مباشرة نحو حكومة صنعاء وقيادة أنصار الله للبحث مباشرة بشروط الحل السياسيّ.

في السياق العربي ذاته استعاد السيد نصرالله ما قاله رئيس حكومة قطر السابق حمد بن جاسم في حديث جديد لصحيفة القبس عن التنسيق السعودي القطري التركي الأميركي لإسقاط سورية ودولتها ورئيسها، وحجم الأموال الطائلة التي أنفقت ورصدت لذلك، ليكرّر السؤال مَن يكون قد خرّب الوضع العربي مَن شنّ الحروب أم مَن وقف الى الجانب المعتدى عليه فيها؟

واتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نصرالله، السفارة الأميركية وقوى سياسية بالسعي إلى تعطيل الانتخابات النيابية، معتبراً أن الذي يصوّب على سلاح المقاومة هدفه فقط استرضاء أميركا والغرب، وبعض الأنظمة العربية لنيل الدعم السياسي والمعنوي والمالي.

وفي كلمه له تناول خلالها الأوضاع اللبنانية الداخلية وآخر المستجدات في فلسطين المحتلة، أكد أنّ الشبّان الفلسطينيّين سيستمرون في عملياتهم ومقاومتهم رغم الخذلان العربي، وأنّ المقاومة هي شريكة فلسطين في معركتها لصنع الانتصار.

وقال نصر الله: «يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات رجال فلسطين المحتلة وشبّانها ونسائها وأطفالها وشيوخها». وأشار إلى أنّ «ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو، ومستقبل الكيان الاسرائيلي». وتوجّه إلى مسؤولي حكومة الاحتلال، قائلاً: «إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطينيّ وإحباطهم فأنتم واهمون»، مضيفًا: «إذا كنتم تظنون أنّ الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشبّان الفلسطينيِّين فأنتم واهمون».

وبينما اعتبر أنّ «ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة، وإلى مزيد من الدعم والتضامن»، أعرب نصر الله عن «الدعم والتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته»، مؤكداً «أننا شركاء له في هذه المعركة، وفي صنع الانتصار».

وتناول نصر الله حرب نيسان 96، فأكد أنّ «المقاومة استطاعت أن تفرض على العدو معادلة تقوم على حماية المدنيين واستمرار عملها المقاوم». وأشار إلى أنّ «معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة». ولفت إلى أنّ «الولايات المتحدة تدافع دائماً عن العدو المعتدي ومجازره، وتمنع حتى إدانته».

وتناول نصر الله الاستحقاق الانتخابي في لبنان، وقال إنّ «اللبنانيين يتقدمون في اتجاه إجراء استحقاق الانتخابات النيابية»، مشيراً إلى أنّ «هناك جواً يُنْقَل عن السفارة الأميركية وسفارات أخرى مفاده، أنّ الأغلبية النيابية الحالية ستحافظ على موقعها». وأكد أن «لا أحد يعتقد أنّ الحصول على الثلثين في الانتخابات النيابية هو هدف واقعي ومنطقي، وقناعتنا أنّ لبنان يقوم على التفاهم»، متحدثاً عن «التشتت الذي ظهر لدى الفريق الآخر أثناء تشكيل اللوائح الانتخابية». وأعرب عن اعتقاده أن «من حقنا أن نتهم السفارة الأميركية بأنها تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية». وكشف أنّ «هناك همساً في بعض السفارات بتأجيل الانتخابات النيابية، من أجل ترتيب أمور الفريق الآخر».

وإذ رأى أنه «قد يكون أحد أهداف الحديث عن تأجيل الانتخابات هو الحدّ من حماسة المواطنين على المشاركة»، قال نصر الله: «نحن نعتبر أننا نخوض معركة انتخابية، وتجب المشاركة بكل حماسة في صناديق الاقتراع».

كما كشف نصر الله، أنّ مسؤولاً سعودياً أبلغه أنّ «الرياض أنفقت مالاً هائلاً في لبنان في انتخابات 2009»، مشيراً إلى أنّ «الكثير من المال السعودي لم ينفق على الانتخابات، إنما وضع في أرصدة مسؤولين سياسيين في لبنان». ودعا جميع الحريصين إلى «عدم الركون إلى استطلاعات الرأي، والنتائج المحسومة، والذهاب إلى المشاركة بكامل الحماسة والجهد». وشدّد على أنه «يجب العمل على إنجاح مرشحينا ومرشحي حلفائنا الذين يتقدمون في الكثير من الدوائر حتى من دون دعمنا»، مضيفاً: «نريد لحلفائنا أن ينجحوا في هذه الانتخابات لنتعاون سوياً في تحمل المسؤوليات». وأكد أنّ «ليس لدى حزب الله تحالفات تحت الطاولة، إنما فوق الطاولة وفي وضح النهار». وأعلن أنّ «تجيير حزب الله للأصوات التفضيلية لبقية الحلفاء سيكون علنياً وقائماً على التفاهم، ولم نقدم التزاماً مسبقاً لأحد».

وأضاف: «لا نريد إلغاء أحد، ونريد أن يتمثل الجميع في المجلس النيابي بأحجامهم الحقيقية»، ورأى أنّ «الإلغائي هو من كان يراهن في حرب تموز 2006 على سحق المقاومة وبيئتها، وهو من كان يجلس مع الأميركيين ويحرّضهم على هزيمة حزب الله في حرب تموز، وهو الجاهز دائماً لتقديم نفسه للخارج، ويبدي استعداده لإشعال حرب أهلية لسحق الآخرين».

وسأل الأمين العام لحزب الله متوجهاً إلى خصومه السياسيين: «كيف تتحدثون عن تسلّط السلاح على الحياة السياسية وحصلتم على الأغلبية النيابية في أكثر من محطة انتخابية وشكلتم حكومات؟»، معتبراً أنّ «من يحاول تضليل اللبنانيين بأنّ سلاح المقاومة هو سبب الأزمات، فلماذا لا يتحدث عن الفساد والسياسات الاقتصادية منذ 30 سنة؟».

وقال «الرجاء من القضاة ومن المعلمين وموظفي البعثات الدبلوماسية ان لا تجعلوا الانتخابات النيابية المقبلة رهينة لمطالبكم المحقة التي لا أناقش في أحقيتها».

ورأى نصرالله أنّ «الذي يصوّب على سلاح المقاومة هدفه فقط استرضاء أميركا والغرب، وبعض الأنظمة العربية لنيل الدعم المالي». وأكد أنّ «المقاومة هي التي تحمي البلد بمعادلة توازن الردع مع العدو، ولا تطلب حماية من الدولة، كما يحاول البعض التشويش». كما أوضح أنّ «هناك مَن يسعى لتشويش شعارنا الانتخابي ونحن لم نطلب حماية من الدولة، لكننا لا نريد لأحد أن يستغل الدولة لطعن المقاومة».

وبالنسبة للعلاقات مع الدول العربية، سأل الأمين العام لحزب الله: «من الذي يخرّب العلاقات العربية، الذي يأخذ موقفاً من العدوان على اليمن، أم من يشنّ عدواناً عسكرياً مدمراً منذ 7 سنوات؟». وأكد أنّ «اليمنيين فرضوا إرادتهم على المجتمع الدولي بصمودهم وقتالهم»، آملاً أن «تكون الهدنة مدخلاً للحل السياسي»، مرحباً في الوقت نفسه «بالهدنة في اليمن». وأوضح أن «ما كنا نطالب فيه منذ البداية هو وقف الحرب والمجازر، ولا أحد يسعى لاستهداف السعودية». ورأى أنّ «الحل الوحيد في اليمن هو التفاوض، والحديث المباشر مع صنعاء»، مؤكداً أن «لا تنتظروا من أحد الضغط عليها». ولفت إلى أن «من يخرب العلاقات العربية، هل من كان مستعداً لدفع مئات مليارات الدولارات لإسقاط دمشق أم مَن دافع عنها».

في غضون ذلك، بقي لقاء المصارحة والمصالحة السياسية الذي رعاه السيد نصرالله بين رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على مائدة الإفطار في الضاحية الجنوبية بحضور عدد من القيادات، محل رصد واهتمام داخلي وخارجي، وسط ترقب لتداعياته على محورين: الأول نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في حسم نيل فريق المقاومة وتحالفاتها الأكثرية النيابية، والمحور الثاني تماسك هذه الأغلبية لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة بدءاً من تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولفتت مصادر تياري المردة والوطني الحر لـ»البناء» الى أن «اللقاء الذي رعاه السيد نصرالله أبعد من حسابات انتخابية من هنا ومصالح سياسية أو رئاسية آنية من هناك، بل يتعداه إلى إعادة ترميم وتصويب العلاقة السياسية والمجتمعية بين المردة والوطني الحر والتأسيس لمرحلة جديدة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بروح من التنسيق والتعاون للحفاظ على الوحدة المسيحية والوطنية». ولفتت المصادر الى أن «هذا اللقاء ليس موجهاً ضد أي طرف مسيحي آخر، بل يضع الحجر الأساس لإعادة اللحمة والوحدة والعلاقة الطبيعية بين المكونين كما أنه يهدف إلى أوسع مصالحة مسيحية ووطنية لحفظ لبنان والعمل على نهوضه الاقتصادي».

وإذ علمت «البناء» أن التيارين الوطني الحر والمردة سينسقان في العملية الانتخابية وسيتبادلان الأصوات في الدوائر وفق مصلحة الطرفين الأمر الذي سيحقق التوازن المسيحي مع تحالف القوات والكتائب اللبنانية وبعض العائلات والشخصيات المستقلة ومجموعات المجتمع المدني المدعومين من السعودية والأميركيين، لفتت أوساط في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «حزب الله يسعى لترميم تحالف المقاومة لتحصين هذا التحالف ومواجهة المرحلة الجديدة التي ستكون الأخطر في تاريخ لبنان، لجهة التداعيات القائمة والمتوقعة للحرب الروسية – الأوكرنية والصراع الاميركي الروسي الصيني والاشتباك الإقليمي والتطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وتداعياتها المحتملة على مستوى المنطقة، فضلاً عن وصول لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وابتزاز القوى الغربية لفرض الشروط عليه مقابل دعمه ببعض مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي، لذلك يسعى الحزب لنيل أكثرية نيابية وازنة تمكنه من تعزيز معادلة الردع العسكري والأمني ضد العدو الاسرائيلي والخطر الإرهابي وحماية المقاومة من طعنات بعض القوى السياسية في الدولة، وأيضاً فرض بعض الخيارات الاقتصادية التي تساهم في نهوض لبنان مثل قبول العروض الروسية والصينية والإيرانية لحل أزمات الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية، في حال استمر الحصار الأميركي الغربي الخليجي المفروض على لبنان».

وقد صودف عقد لقاء الضاحية، مع وصول السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت والمكلف بترميم صفوف الفريق الأميركي السعودي في لبنان وتأمين الدعم السياسي والمالي وسط معلومات عن مبالغ مالية ضخمة جاء بها السفير السعودي لاستخدامها في العملية الانتخابية لإنجاح حلفاء المملكة في لبنان.

وفي أولى ترجمة للعودة السعودية والخليجية الى لبنان، أطلق السفير السعودي وليد البخاري نشاطه في لبنان بجولة على القيادات الروحية، بدأها من دار الفتوى. وقد أبدى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ارتياحه واللبنانيين لعودة الدبلوماسية الخليجية الى لبنان وفي مقدمتها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأكد خلال استقباله البخاري ان العودة تبشر بالخير المقبل على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية. وقال بعد كل أزمة انفراج بإذن الله وعليه الاتكال. وشدد على أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ورد السفير البخاري بتحية محبة وتعاون، وقال: نتوسم خيراً للبنان وللبنانيين. وقدم لدريان 30 الف مصحف بتصرّف دار الفتوى عبارة عن هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين.

وبعد زيارته دريان، توجّه السفير السعودي الى المجلس الاسلامي الشيعي حيث استقبله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وتمنى «أن تشكل عودة السفير البخاري مع أشقائه الى لبنان بداية مسار جديد في توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين». ثم انتقل البخاري الى دار الطائفة الدرزية حيث استقبله شيخ العقل سامي ابي المنى، وكان اللقاء مناسبة لعرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وفق ما وزعت السفارة السعودية في بيروت. واختتم البخاري جولته على رؤساء الطوائف الروحية بزيارة إلى بكركي في الرابعة بعد الظهر، على أن يعود بعدها الى مقره حيث يقيم إفطاراً على شرف رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين.

وأفيد أن السفير السعودي لن يزور أياً من القيادات السياسية أو رؤساء الأحزاب راهناً، إلا أن أوساطاً سياسية تساءلت عبر «البناء» لماذا يخرق السفير السعودي الأصول الدبلوماسية بزيارته من ينتقيه من المسؤولين فيما التقاليد والأصول تفرض عليه زيارة رئيس الدولة أي رئيس الجمهورية فضلا عن رئيسي المجلس النيابي والوزراء ووزير الخارجية؟ ما يؤكد أن الانفتاح الخليجي ليس انفتاحاً على لبنان بقدر ما هو إعادة العلاقة فقط مع حلفاء المملكة والأميركيين من القوات والكتائب والرئيس فؤاد السنيورة وبعض الجهات السياسية على الساحة السنية وبعض مجموعات المجتمع المدني. وربطت الأوساط العودة الخليجية الى لبنان بمحاولة تعديل موازين القوى في الانتخابات المقبلة وما يليها من استحقاقات فضلاً عن خشية سعودية من فقدان نفوذها التاريخي في لبنان. متوقفة عند الدعم المالي الذي ستقدمه المملكة الى بعض القوى السياسية وليس الى الدولة اللبنانية، وبالتالي الى شرائح محددة وليس الى كل اللبنانيين، ما يعني أنها رشوة انتخابية وليست مساعدة اقتصادية.

ومن المتوقع أن يعود السفير القطري الى لبنان في الساعات المقبلة.

اللواء

“أزمة قمح” تنغِّص على اللبنانيين فرصة تعافي العلاقات اللبنانية – الخليجية

بخاري يجدِّد دعم لبنان بالشراكة مع فرنسا.. والتشكيلات الدبلوماسية تعود إلى الواجهة

ما خلا أزمة الرغيف المفتعلة، التي أعادت المواطنين الذين يئنون من ضغط الأزمة المعيشية، على خلفية تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق، ولاستمرار تأمين الرغيف!

وعلى أمل ان تنفرج الأزمة اليوم، وفقاً لتوقعات وزير الاقتصاد أمين سلام، بدا التنغيض على حياة المواطن موضة يومية، عبر تفريخ الأزمات أو على أقل اعتبار الحؤول دون التقدم خطوات باتجاه الاستقرار..

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت الأنظار مشدودة ولا تزال إلى مفاعيل العودة العربية، عبر سفراء دول الخليج إلى بيروت، بعد موقف احتجاجي على إساءات تعرّضت لها المملكة العربية السعودية، ودول أخرى، لجأت إلى «إجراء دبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون».

أمّا حكومياً، فلم يتبلغ الوزراء حتى الآن بأي موعد لجلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على ان تتضح الصورة اليوم. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن الحدث المتمثل بعودة السفيرين السعودي والكويتي هو الأبرز وجولة البخاري على القيادات وأقامته حفل الأفطار. وقالت المصادر إن هناك حاجة إلى الاستفادة من هذه العودة التي تحمل في طياتها دعما للبلد.

وقالت المصادر إن العمل جار من أجل البدء بوضع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على السكة الصحيحة من خلال ملف الإصلاحات.

إلى ذلك، يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أجل بحث ملفات عالقة وأبرزها مسألة التشكيلات الديببلوماسية التي يبدو أنها عالقة. كما أن هناك ميلا إلى إصدار دفعة من تعيينات عدد من مجالس الإدارات.

وكشفت حركة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في اليوم الثاني لعودته إلى بيروت عن أجواء مؤاتية لاطلاق مشاريع مشتركة مع فرنسا لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان.

وقال السفير بخاري، في كلمة له في الإفطار الذي دعا إليه رؤساء جمهورية سابقين ورئيس الحكومة ورؤساء حكومات سابقين وحضره، ممثّل الرئيس نبيه برّي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ان «هناك لجنة تحضيرية مشتركة لتنفيذ المشاريع لأن لبنان والشعب اللبناني يستحقان لأن الوضع صعب جداً في هذه المرحلة».

إذاً، ملأت عودة السفيرين السعودي والكويتي وعمّا قريب القطري الى بيروت، الساحة السياسية المشغولة فقط بالحملات الانتخابية والخطابات السياسية العالية السقف، فيما المواطن مازال يعيش ايام رمضان المبارك بتقشف كبير نتيجة الاسعار غير المحتملة وغير المبررة للمواد الغذائية والخضار واللحوم والدجاج، وسط استمرار التحذيرات من فقدان الخبز نتيجة عدم توافر القمح بكميات كافية وربما فقدانه بعد فترة ما لم يفتح المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة له، برغم اعلان الرئيس نبيه بري يوم السبت عن حلحلة للازمة.

وفي هذا السياق المعيشي، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على سلسلة إقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء الذي يجتمع الخميس وقد تعقد الجلسة في القصر الجمهوري لدرسها وإقرارها. لكن حتى مساء امس لم يكن قد تم توزيع جدول الاعمال على الوزراء.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وجرى البحث في اوضاع وزراة الخارجية وانتخابات المغتربين التي تنتظر صرف الاعتمادات اللازمة لإجرائها.

وقال بوحبيب: ان ولا خلاف بيننا والتشكيلات الدبلومسية ستصدر قريباً. كما حان وقت الدفع لمصاريف الانتخابات ولا أموال بعد ولو حصلت التشكيلات اليوم لن يلتحق المعينون بسفاراتهم قبل حزيران المقبل.

كما دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة ظهر الاربعاء المقبل للبحث في جدول الأعمال الذي تصدر بنوده مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

جولة البخاري

استهلّ السفير البخاري جولته على القيادات الروحية، من دار الفتوى حيث استقبله المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، الذي «أبدى ارتياحه واللبنانيين لعودة الدبلوماسية الخليجية الى لبنان وفي مقدمتها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأكد ان العودة تبشر بالخير القادم على لبنان برغم كل الظروف التي يمر بها، وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية. وقال: بعد كل أزمة انفراج بإذن الله وعليه الاتكال. وشدد على أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

ورد السفير البخاري بتحية محبة وتعاون، وقال: نتوسم خيرا للبنان وللبنانيين. وقدم لدريان 30 الف مصحف بتصرف دار الفتوى عبارة عن هبة مقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين.

ثم زار البخاري المجلس الاسلامي الشيعي حيث استقبله نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وتمنى الخطيب «أن تشكل عودة السفير بخاري مع أشقائه الى لبنان بداية مسار جديد في توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين».

وانتقل البخاري الى دار الطائفة الدرزية حيث استقبله شيخ العقل سامي ابي المنى، وكان اللقاء مناسبة لعرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وفق ما وزعت السفارة السعودية في بيروت.

واعلنت مشيخة العقل أن «الشيخ أبي المنى أمل أن يسعى المسؤولون في لبنان من اجل التفاهم الدائم على كل ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، باعتبار ما يجمع بلدينا من ثقافة وحضارة وإرث تاريخي جعل من انتمائنا للعروبة خيارا ثابتا ماضيا وحاضرا وأي اعتبارات اخرى لن تبدل من تلك الهوية مستقبلا. واننا ككل الشعوب التي تتوق الى السلام الدائم والاستقرار العام وتنبذ كل اشكال النزاعات ولغة الحروب والعنف حفاظا على التراث المشترك في العالمين العربي والاسلامي».

واختتم البخاري جولته على رؤساء الطوائف الروحية بزيارة إلى بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وغادر السفير من دون تصريح. وعاد الى دارته حيث أقام افطارا على شرف الرئيس نجيب ميقاتي ورؤساء الجمهورية والحكومة السابقين وعدد من السياسيين.

ولوحظ حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلا رئيس المجلس النيابي، والرئيسين امين الجميل وميشال سليمان وتمام سلام وفؤادالسنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل للإفطار، بينما لم يحضر رئيسا تيار المردة سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر جبران باسيل، ربما لعدم توجيه الدعوة اليهما، كما شاركت في الافطار سفيرة الولايات المتحدة دورثي شيا، والفرنسية آن غاريو، والسفير البريطاني بان كولارد ومبعوثتة الامم المتحدة يوانا فرنتيسكا.

وألقى السفير بخاري كلمة اكد فيها: «ان الممكلة العربية السعودية لطالما أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار لبنان وانتمائه الوطني، وانطلاقا من هذه الرؤية كانت عودتنا إلى لبنان.واوضح انه لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان، إنما إجراء دبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: مرتكزات السعودية لا تسمح لها بالتدخل في الأمور السيادية ونحترم الإجراءات والاستحقاقات النيابية والرئاسية ونتمنى على الجميع خوضها وفق الكفاءة. ويهم المملكة الاهتمام باللبنانيين والانسان في لبنان.

واكد ان المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية إنما العودة أتت وفق مشاريع مشتركة وسنتحدث عن مشاريع مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان.

وقال: ستكون هناك لجنة تحضيرية مشتركة لتنفيذ المشاريع لأن لبنان والشعب اللبناني يستحقان لأن الوضع صعب جداً في هذه المرحلة.

خلوة ميقاتي – بخاري

وسبقت الافطار خلوة بين الرئيس نجيب ميقاتي والسفير بخاري، قال بعدها رئيس الحكومة: سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكا وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان، وأن تكون دائما إلى جانب لبنان. لم نتحدث عن الغيمة التي مرت في المرحلة السابقة، لان العلاقات تمر أحيانا بمطبات، ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا سوية العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان.

أضاف: تحدث سعادته عن الشراكة الفرنسية – السعودية في ما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني. وأكد لي سعادة السفير حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر الى ما يريده لبنان. نأمل باذن الله أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.

وردا على سؤال، قال ميقاتي: لم أشعر يوما بأن المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماما أن اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام من قبل القيادة، وأنا بإذن الله سأقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية قريبا جدا، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك.

وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى المملكة العربية السعودية، قال: نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين، والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية في ما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الاساس كدولة، فالعلاقة بين الدولتين ستكون بإذن الله مبنية على هذه الأسس. إني حريص على العلاقات وتمتينها أكثر فأكثر.

واضاف: لقد أكدت في بياني الثوابت، وأننا ملتزمون كل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا هو الأساس».

وفي المعلومات ان ليس على أجندة السفير بخاري القيام بأي زيارة لشخصيات سياسية او رؤساء أحزاب..

أسرار الشامي

الى ذلك أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح للـmtv حول مرحلة ما بعد الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الولي، بان «الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات وسنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد إلى مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع اعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت.

وكشف الشامي ان «الدولة ستتحمل جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، وسنحمي ٨٥-٩٠ بالمئة من المودعين الصغار، وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع. كما يشمل البحث ليلرة جزء منها وايجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل.

واشار الى ان «الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار، لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف، وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون 83 في المئة من القطاع المصرفي للتوصل الى أرقام دقيقة.

واكد الشامي ان «الوضع سيزداد سوءاً في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية، وكلفة الانتظار باهظة جداً والصندوق طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول الى أسماء اصحاب الحسابات المعنية كما سيسهل عملية اعادة هيكلة المصارف».

واوضح الشامي ان «صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على ان يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش».

السيد نصر الله يتهم السفارة

سياسياً، وفي شأن انتخابي اتهم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله السفارة الأميركية والفريق الآخر بالسعي إلى تعطيل العملية الانتخابية، آملاً من القضاة والمعلمين والهيئات الدبلوماسية عدم تعطيل الانتخابات داعياً الدولة إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء..

وقال نصر الله في إطلالة له أمس «اننا بدأنا نسمع نغمة جديدة منقولة عن أجواء السفارات وبعض القوى السياسية تقضي بأن فريقنا سيحافظ على الغالبية النيابية، وربما الثلثين كما ورد على لسان أحدهم»، مؤكدا أن «الحصول على الثلثين ليس هدف فريقنا السياسي، كما أن رؤيتنا حول اي تغيير يجب أن يحصل عليه تفاهم وطني ولا يحصل بالاستقواء بأغلبية أو بالشارع». ورأى أن «هذا الكلام إنما هو من باب شد العصب الانتخابي لدى الفريق الآخر».

ولفت الى «تشتت لوائح الفريق الآخر، ومنهم ما يعرف بالمجتمع الوطني»، متوقفا عند «الهمس القائل بتمديد المجلس الحالي ربما من باب تقوية الفريق الآخر».

بهاء الحريري لدعم القوى التغييرية

وأعلن الشيخ بهاء الدين اننا سنقدم الدعم للقوى التغييرية، مؤكداً بأن منظومة الحزب الذي أعطى من خلالها الفرصة للفساد ان يعم في البلد، تحت غطاء حزب الله الذي هو السبب الأساسي.

وعن سبب عدم دخول حركة «سوا للبنان» المعترك الانتخابي والاكتفاء بدعم القوى التغييّرية، قال الحريري: «كما علمنـــا الوالد رحمه الله نحن لا نؤمن بالإلغاء الذي لم يكن موجودا في حياته، لذلك نحن سنسـتــند فـــي المناطـــق على القـــوى التغييريـــة الاساسية الموجودة والمؤثرة في مناطقها بقوة والتي نتشارك معها بذات القيّم والنهج والتفكير والمؤمنة بمسيرة الشهيد رفيق الحريري ونحن لدينا كل الحرص علـــى الالتزام بها واستكمالها».

131 إصابة

سجلت الصحة العامة 131 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى الإصابات منذ انتشار الوفاء إلى 1094803 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف