اعلام العدو: تم تحديد إصابة مركبة تتبع لجيش الاحتلال بإطلاق نار أستهدفها من سيارة مسرعة قرب مفترق يتسهار جنوب نابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 22:32

اعلام العدو: تم تحديد إصابة مركبة تتبع لجيش الاحتلال بإطلاق نار أستهدفها من سيارة مسرعة قرب مفترق يتسهار جنوب نابلس (وكالة يونيوز)

منذ 18 mins 11 April، 2022
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