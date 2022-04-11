إصابة مستوطنين اثنين بجراح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 05:56

إصابة مستوطنين اثنين بجراح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم شرق نابلس

منذ 46 mins 11 April، 2022
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