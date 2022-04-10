البرلمان الباكستاني حجب الثقة عن حكومة عمران خان

حجب البرلمان الباكستاني الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان في تصويت جرى السبت.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر وهو حليف لخان، استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.

وأعلن بدء جلسة التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، الذي جلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد “حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده”، ودعا “الشباب في بلده إلى التظاهر “من أجل باكستان سلمية ومزدهرة”، وشدد على أن “هناك أدلة تثبت وجود مؤامرة وقحة ضد حكومته”.

يذكر ان خان يتعرض لحملة اميركية شعواء جراء وقوفه بوجه طلبات الادارة الاميركية باقامة قواعد عسكرية في باكستان، بالاضافة الى معارضته رغبة واشنطن بأن تكون اسلام آباد في المعسكر المناهض لروسيا، كما ترفض الولايات المتحدة انفتاح باكستان وحكومتها على بكين وموسكو.

المصدر: روسيا اليوم