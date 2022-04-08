الجامعة الإسلامية في لبنان وكلية الكوت في العراق توقعان على اتفاقية لتمديد التعاون العلمي والثقافي

بعد التعاون المثمر و بهدف المزيد من تعزيز العلاقات في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية وتفعيل الحوار الثقافي، وإيماناً بأهمية التعليم كأحد عوامل بناء المجتمع، وقّعت كل من الجامعة الإسلامية في لبنان ممثلة برئيسها الدكتور حسن اللقيس وكلية الكوت الجامعة في العراق ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور طالب الموسوي اتفاقية لتمديد التفاهم والتعاون العلمي والثقافي لخمس سنوات جديدة.

الإتفاقية نصّت على تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية وفق البحوث المشتركة والخبرات بين الجانبين، وتنفيذ البنود في المجالات المختصّة وفقاً للأنظمة الداخلية لكلا الجامعتين.

كما شملت بنوداً عديدة منها تبادل الكتب والدوريات والوفود الطلابية، إضافة الى قبول الجامعة الاسلامية طلاباً من الجامعة العراقية للدراسات العليا.

وتسعى الجامعتان من خلال هذه الخطوة لإثبات العمل والتعاون مع المؤسسات البحثية والانتاجية للتدريب، على أن تعتبر هذه الاتفاقية إطاراً عاماً للتعاون من دون أن يترتّب على أي من الطرفين أي التزامات قانونية أو مالية.