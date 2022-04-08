لندن ترسل إلى كييف دفعة جديدة من الأسلحة بقيمة 130 مليون دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 19:56

لندن ترسل إلى كييف دفعة جديدة من الأسلحة بقيمة 130 مليون دولار

منذ 50 mins 8 April، 2022
خطة جونسون بخصوص أوكرانيا المؤلفة من 6 بنود
أخبار دولية - بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة بقيمة 130 مليون دولار.
وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: “خلال الأسبوع الماضي، عقدت المملكة المتحدة مؤتمرا للمانحين، كان من الممكن خلاله جمع معدات وأسلحة لأوكرانيا مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.95 مليار دولار). اليوم يمكنني أيضا أن أعلن أن المملكة المتحدة سترسل صواريخ ستارستريك المضادة للطائرات، و800 صاروخ مضاد للدبابات، وذخائر دقيقة التوجيه”.

المصدر: تاس

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