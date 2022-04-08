أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 08-04-2022

البناء

• تصف مصادر مالية التوصل للاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدوليّ بإعلان نيات غير مكتمل بنيّة تأجيل البتّ بالتفاصيل لما بعد الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة ومنح جرعة دعم معنوية للبنان عبر إعلان نية دعم لبنان دون وجود أي جدول زمني لالتزامات متبادلة واضحة.

• قالت مصادر روسية إن التصويت العربي على تعليق عضويّتها في مجلس حقوق الإنسان توزّع بين الرفض وهو الصداقة كسوريا والجزائر أو الامتناع وهو الحياد وهو خيار 12 دولة منها السعودية ومصر أو الغياب وهو عدم العداء حال 5 دول منها لبنان والصومال.

النهار

• وصف مصدر متابع لملف الكهرباء قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 6 نيسان 2022 الذي أقر خطة الكهرباء ويتعلق بإجراء مفاوضات لبناء معامل الطاقة وعدم اعتماد القواعد القانونية بالسقطة المريبة.

• توقف عدد من المصارف عن تطبيق التعميم 161 بحجة ان مصرف لبنان لا يؤمن السيولة الكافية من الدولارات على منصة صيرفة.

• تقوم احدى وسائل الاعلام المقربة من الممانعة بالتشويش على نائب مستقيل ومرشح في الجبل مما يعطيه دعماً اضافياً كما يقول المحازبون والأنصار في حزب قديم.

• بدأت وفود حزبية تزور جبل العرب لوضع الترتيبات حول اقتراع السوريين الذين يملكون الجنسية اللبنانية، وتأمين كل مستلزمات قدومهم الى لبنان.

اللواء

• ما تزال فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان تشكل نقطة تجاذب بين الرئاسات، فتارة يتصاعد الموقف، وتارة يخفت بإنتظار ملامح تطورات إيجابية في المنطقة!

• يتخوف مقربون من مرجع حكومي من أن يؤدي إضراب موظفي القطاع العام إلى إرجاء أو تعطيل الانتخابات منتصف الشهر المقبل

• وضَّحت بعض المصارف التي «تمرَّدت» على تعميم حاكم مصرف لبنان، بخصوص تمكين الموظف أو المتقاعد من سحب كامل راتبه المحوّل من وزارة المال، تحت خلفية الخوف من الملاحقات القضائية..

الجمهورية

• شهدت الساعات الماضية نزالا بين مسؤول كبير ونقابي على خلفية السباق بين من يعلن اولا عن إنجاز غذائي.

• تقول مصادر مطلعة إن التطورات الاقليمية والدولية قد تؤدي الى حراك إيجابي واضح قريب من دول تجاه لبنان.

• يؤكد فريق سياسي أن تشكيلات يخيطهاُ رئيس تيار ويلبسها الوزير المعني لن تمر.

المصدر: صحف