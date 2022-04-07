موسكو: قررنا وقف عضويتنا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين بأن روسيا قررت وقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، الخميس: “اتخذت روسيا الاتحادية قرارا بوقف صلاحياتها كعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبكرا اعتبارا من 7 أبريل 2022”.

وأضاف أن روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة خطوة غير مناسبة ومسيسة.

وأكد مع ذلك أن روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وستواصل “المساهمة في الحوار البناء” حول هذا الموضوع.

المصدر: تاس