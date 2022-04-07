وقفة دعم مع الأسير أحمد مناصرة والأطفال الاسرى بسجون العدو الاسرائيلي

شارك العشرات من الطلبة الفلسطينيين بوقفة احتجاجية في جامعة تل أبيب دعما للمعتقل أحمد مناصرة، الذي اعتقله جيش العدو الإسرائيلي وهو في عمر الـ13 عقب إطلاق النار عليه وعلى ابن عمه حسن، الذي استشهد على الفور.

وندد المشاركون “بسياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، دون أي مراعاة للقوانين الدولية”، واكدوا ان “هذه التظاهرة هي تظاهرة تلاحم وتضامن مع أحمد وجميع أطفال فلسطين الأبطال الذي يقبعون في سجون الاحتلال، لنسمع صوتنا في وجه منظومة القمع ولنؤكد عدالة وأخلاقية نضالنا الوطني في سبيل تحرير شعبنا من نير الاحتلال والظلم”.

المصدر: وكالة وفا