العراق: القبض على 4 إرهابيين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات الامن في بغداد الثلاثاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم اربعة ارهابيين، وضبط عبوة ناسفة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان لها الثلاثاء إنه “بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة، من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن مناطق غربي بغداد، كما تمكنت القوة نفسها بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفيحة معدنية سعة (٥)كغم من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار وهي “مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية” وعلى الفور تم استدعاء الجهد الهندسي للفرقة ورفعها بدون حادث، وذلك ضمن منطقة ابو غريب/الشورتان”.

واضاف البيان ان “قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من القاء القبض على (13)متهم وفق مواد قانونية مختلفة احدهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة”، وتابع “فيما تمكنت قوة من مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات المتواجدة في السيطرة ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتفعيل حاسبة المطلوبين من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولة دخولهما الى العاصمة بغداد في سيطرتي (هور رجب- الانتصار) جنوب وشرق بغداد”.

المصدر: السومرية