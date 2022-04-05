أسعار الذهب تتراجع والدولار يحفاظ على مكاسبه

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، واحتمال تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولاراً.

وأمس الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب، وصعد في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1932.78 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولاراً.

المصدر: الميادين