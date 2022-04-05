خبراء أمريكيون هيمنة الدولار في خطر بعد مضي نحو80 عاماً عليها

حذر خبراء من أن الولايات المتحدة قد تكون في خطر فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياط عالمية بعد ما يقرب من 80 عاماً من الهيمنة.

ونقلت شبكة سي ان ان الاخبارية الأمريكية عن مايكل هارتنيت المحلل الاستراتيجي في (بنك أمريكا) قوله إن” استخدام الدولار كسلاح قد يؤدي إلى تقليل قيمته كما أن التبدلات في الأنظمة المالية العالمية تقوض دور الدولار كعملة احتياطية”.

ووجدت ورقة بحثية جديدة أعدها صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية كانت في انخفاض خلال السنوات العشرين الماضية.

وتبلغ احتياطيات العملات العالمية بالدولار نحو60 بالمئة أي12.8 تريليون دولار ما يمنح الولايات المتحدة امتيازاً على البلدان الأخرى.

وكان راغورام راجان المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي وصف قوة الدولار بأنها سلاح اقتصادي للدمار الشامل إلا أنه مع استخدام هذا السلاح اقتصاديا قامت بلدان عدة بتنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار الأمريكي إلى عملات أخرى لحماية نفسها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الدول الأوروبية دفع ثمن الغاز بالروبل وحذر الدول التي لا تفتح حسابا في بنك روسي للدفع بالروبل من إمكانية وقف تصدير الغاز إليها.

وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية في الربع الأول من عام 2022 أسوأ أداء لها منذ عامين وأدى ارتفاع معدلات التضخم والأزمة في اوكرانيا وتسريع خطة الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة إلى خلق سلسلة من التحديات للمستثمرين ويتوقع أن تستمر هذه التحديات حتى الربع الثاني أو ما بعده.

المصدر: وكالة سانا