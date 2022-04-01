عملية دهم تخللها تبادل إطلاق نار مع مطلوبين في سهل طليا البقاع وتوقيف 4 منهم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 31 /3 /2022 وأثناء قيام قوة من مديرية المخابرات في سهل طليا ـــ البقاع بملاحقة المواطن (ع.أ) وهو مطلوب وبحقه أحكام مؤبد لقيامه بتجارة المخدرات والأسلحة وترويج العملة المزورة، أقدم وبرفقته عدد من الأشخاص على فتح النار من أسلحة حربية من داخل سيارة زجاجها حاجب للرؤية على القوة فحصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومقتل امرأة واصابة ثلاثة أشخاص كانوا برفقته، وتم توقيف ثلاثة أشخاص خلال العملية. كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية . نقل الجرحى الى المستشفيات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام