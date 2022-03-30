“سرايا القدس-كتيبة جنين” باركت عملية تل ابيب وحذرت العدو الاسرائيلي

باركت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان لها مساء الثلاثاء عملية “تل أبيب” البطولية، التي زمجر فيها أبطال، انطلقوا من عرين الثورة جنين.

واكدت السرايا أن “هذه العمليات هي رد فعل مشروع من شعبنا الثائر في الضفة والداخل وغزة، الذين لا ينامون على ضيم، ونحذر العدو من أي محاولة دخول وعربدة واقتحام لجنين ومخيمها”.

وقالت السرايا “من جنين الثورة والفداء، يخرج الأبطال؛ ليزمجروا في عقر دار الصهاينة المجرمين، انتقاماً لدماء الشهداء وثأراً لصرخات الثكالى، ورداً على جرائم هذا المحتل الغاصب، من بئر السبع إلى الخضيرة إلى تل أبيب”، وتابعت “زمجر الأبطال والغيارى على أرضهم وعرضهم، واليوم في عمق كيان العدو، كانت الصاعقة من جنين الصمود والثورة”.

المصدر: فلسطين اليوم