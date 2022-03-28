تدابير سير الثلاثاء في محيط قصر الأونيسكو تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في لبنان في بيان لها الاثنين يعقد مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 29-03-2022، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت.

وتابع البيان “لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

منع مرور السير:

-القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق صيدلية مشموشي، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من:

– جادة ديغول تقاطع الكارلتون – ديغول واعادته باتجاه نصر الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– السمرلاند – حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -الماريوت.

– تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير ونحو البقاع – الصلح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام