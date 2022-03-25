أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 25-03-2022

البناء

• نقل مسؤولون روس لمسؤولين قطريين احتجاجهم على اللغة المنحازة التي تدير من خلالها قناة الجزيرة تغطية الحرب الأوكرانية وتوليها بث فبركات اعالمية اوكرانية ضمن خطة تجعلها أقرب للإعلام الحربي الأوكراني كما كانت في سورية قناة جبهة النصرة وسط تساؤلات عن سبب العداء لروسيا؟

• نفت مصادر سياسية ما يشاع عن تسوية رئاسية للملفات القضائية تنتهي بنتائجها الى وقف المالحقات العدلية بحق الوزراء والرؤساء في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقف المالحقات الموازية في الملف المصرفي بإنشاء محكمة مالية متخصصة تتولى حصرية هذه المالحقات. وقالت قبل الانتخابات لا تسويات.

النهار

• لوحظ أن مرجعاً سياسياً يقنّن تغريداته لجملة اعتبارات، من دون أن يعلّق ونوابه وحزبه على أي مسار خلافي في البلد لا سلباً ولا إيجاباً، في انتظار أن يعلن موقفاً شاملاً من التطورات الأخيرة

• يحبّذ نائب سابق سيادي ومرجعيات روحية جبيلية أن يكون أحد المرشحين التوافقيين عن المقعد الشيعي على لائحة سيادية وطنية بعد مواقفه الأخيرة التي كانت موضع تقدير من بكركي والكنيسة

• نقل عن مسؤول فاتيكاني قوله ان البيان الذي صدر عن الكرسي الرسولي عقب بيان الرئاسة اللبنانية هدف الى تصويب الامور.

• يشكو قريبون من منزل الرئيس حسان دياب من عوائق حديد لا تزال موضوعة في المحيط.

اللواء

• خلافاً للتطمينات «الإيجابية» التي حملها وزير زائر لفريقه، فإن معلومات أخرى تتحدث عن مفاجآت، قد ترتد سلباً على لبنان!

• لم يتمكن مرجع كبير من إصلاح ذات البين بين نائب حالي ونائب سابق، على لائحة التيار الذي ينتمي إليه في دائرة حسّاسة في الجنوب.

• بدأت جهات مستفيدة بثّ معلومات خلال الساعات الماضية حول أزمة محروقات، تطال الغاز المنزلي والمازوت، وحتى البنزين.

الجمهورية

• تردد أن من بعض طروحات مرجع بارز خلال زيارته دولة مؤثرة الترويج لإسم في استحقاق حساس وقريب.

• يسود فتور في العلاقة بين مرجع كبير وجهة سياسية بارزة على خلفية الخلاف حول بعض الملفات الحساسة التي تتعلق ببعض الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

• ردد مرجع مسؤول أمام بعض معاونيه أن خطوات ملحوظة ستحصل لاحقاً على مستوى علاقات لبنان العربية والدولية.

المصدر: صحف