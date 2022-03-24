أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 24-03-2022

البناء

• قال دبلوماسي خليجي إن قرار عودة السفير السعودي الى بيروت قبل الانتخابات النيابية قد اتخذ بسبب النتائج الكارثية التي تكشف عنها الدراسات في وضع حلفاء التنسيق الأميركي الفرنسي والسعودي والتي لا أمل بترميمها إلا بحضور سعودي مباشر حصلت الرياض مقابل تأمينه على ثمن أميركي مناسب

• سأل دبلوماسي روسي زعيماً لبنانياً تساءل أمامه في حديث هاتفيّ عن سر ما وصفه بالعجز الروسي عن دخول كييف بقوله هل استغرق الجيش الإسرائيلي لدخول بيروت عام 1982 وحلف الناتو لدخول بلغراد عام 1999 أقل من ثلاثة شهور؟ فأجاب بالنفي. فقال له: حسناً سننجز مهمتنا بأقل من ذلك

اللواء

• حسب دبلوماسي لبناني، فإن زيارة وزير خارجية دولة إقليمية فاعلة إلى عاصمتين قريبتين، إحداهما بيروت، تهدف إلى نقل رسائل تطمين إلى «جماعة المحور» حول تحسّن وضع هذا الفريق

• سجّل وزير خدماتي عتباً على وزير مرشح، وبعد اتصالات اتفق على خطوة تعيد الثقة التي اهتزت!

• تواجه قرية شوفية، ذات لونين مذهبي وحزبي تاريخي إشكالية التصويت في الدورة المقبلة على خلفية التبدلات

الجمهورية

• تضم لائحة في دائرة شمالية حتى الآن ثلاثة مرشحين مستقيلين من تيار بارز ومن المرجح أن يزداد عددهم مع إكتمال اللائحة.

• كشف قريبون من نائب شمالي سابق أن حزباً عريقا دفع له مبلغ مليوني دولار للإنضمام الى لائحته.

• سيعتمد حزب فاعل إستراتيجية إعلان لائحة تلو الأخرى على أن ينظم إحتفالا كبيراً لجميع المرشحين واللوائح في نهاية نيسان المقبل.

المصدر: صحف