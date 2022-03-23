الصحة اللبنانية: تسجيل 414 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​​​وزارة الصحة​ العامة​​، تسجيل 414 حالة جديدة مُصابة بفيروس ​كورونا​ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للحالات​ المثبتة منذ 21 شباط 2020، إلى 1089419.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنّه “تمّ تسجيل جميع ​الإصابات​ بين المقيمين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 10263”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الإستشفاء ليوم أمس هو 196 من بينها 108 في العناية المركزة”.

ويذكر أنّ “عدد حالات الإستشفاء ليوم الثلاثاء هو 211 من بينها 112 في العناية المركزة”.

المصدر: موقع المنار