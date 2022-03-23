سورية: أهالي قرية الجرذي بدير الزور يتظاهرون تنديدا بممارسات “قسد”

تظاهر أهالي قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي في سورية تنديدا بممارسات ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً وتسببها بمصادرة الحياة العامة في القرية والتحكم بأرزاق الناس واستمرارها بخطف الشباب وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لوكالة “سانا” السورية للانباء أن “العشرات من أبناء قرية الجرذي بالريف الشرقي لدير الزور تظاهروا اليوم في ساحة القرية ورددوا هتافات تندد بممارسات ميليشيا (قسد) التي تتحكم بشكل تعسفي بالحياة العامة للأهالي وتسرق المحاصيل وثروات المنطقة ما أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية وقلة الموارد الأساسية والحاجات اليومية فيها من جهة واستمرارها بخطف الشبان لإجبارهم على القتال بصفوفها”.

وطالب الأهالي بإزالة الحواجز المسلحة التي تقيمها الميليشيا وتعمل على ابتزاز الأهالي وفرض أتاوات عليهم وتخطف أبناءهم بحجج وذرائع واهية.

المصدر: سانا