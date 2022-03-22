النائب فضل الله في جلسة لجنة المال: المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 19:20

النائب فضل الله في جلسة لجنة المال: المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب

منذ 15 mins 22 March، 2022
حسن فضل الله
لبنان

وزع المكتب الاعلامي للنائب حسن فضل الله نص الكلمة التي ألقاها في مستهل جلسة لجنة المال والموازنة اليوم، وقال فيها: “نحن نناقش أرقاما شبه وهمية على ورق الحكومة، بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 ألف وتنكة البنزين إلى 441 ألفا والمازوت 445 ألفا، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط”.
وسأل: “هل يحق للمصارف الإضراب؟ وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟”. وقال: “هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها”.
أضاف: “الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول ليس بمقدورها فعل شيء، لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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