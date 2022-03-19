الرئاسة التركية: ينبغي الحفاظ على حوار مفتوح مع روسيا

أوضح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أنقرة تعتقد أنه ينبغي أن تحافظ على حوار مفتوح مع موسكو، عبر قنواتها الرسمية، ومحاولة فهم مخاوفها الأمنية.

وقال قالن، في تصريحات لصحيفة “ستار” التركية، “نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي تبنتها (فيما يتعلق بروسيا)، ومع ذلك، نعتقد أنه ينبغي الحفاظ على حوار مفتوح مع روسيا، إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سوف يتحدث معها؟”.

وشدد المسؤول التركي أن إنقرة ينبغي أن تحافظ على قنوات الاتصال مع روسيا وتحاول فهم مخاوفها الأمنية، موضحا أن تركيا أيضا جاهزة لتسهيل اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزيلنسكي، منوها على أن اتفاق سلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا على أعلى مستوى.

المصدر: سبوتنيك