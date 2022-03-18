البيت الأبيض: بايدن حذر نظيره الصيني منن عواقب ستواجهها بكين في حال مساعدتها روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 22:32

البيت الأبيض: بايدن حذر نظيره الصيني منن عواقب ستواجهها بكين في حال مساعدتها روسيا

منذ 50 mins 18 March، 2022
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