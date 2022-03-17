أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-03-2022

البناء

• قال مسؤول روسي إن اقتراح موسكو الحياد على أوكرانيا مع عدم الممانعة بعضويّتها في الاتحاد الأوروبي على طريقة النمسا يفرض على الأوروبيين أن يقولوا أحد أمرين، إما ان وضع النمسا انتقاص من كرامتها وسيادتها والدعوة لإلغائه أو أنه خيار مشرّف يستحق الدرس بالنسبة لأوكرانيا

• استغرب دبلوماسي صيني بارز ما سمعه من مسؤول أمني أميركي كبير جواباً على سؤال حول كيفية تجاهل الأميركيين غزوهم للعراق عند الحديث عن القانون الدوليّ وسيادة الدول في حرب أوكرانيا حيث جاء الجواب أن الأمر مختلف كثيراً لأن أوكرانيا أوروبية

اللواء

• وفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن دبلوماسية الكرملين تركز في خطابهاعلى مقولة أميركية أُطلقت في مطلع القرن: «مَن ليس معنا فهو ضدنا» في الحرب الجارية مع أوكرانيا

• تبيَّن أن نائباً جنوبياً نجا من عملية إبعاد، على خلفية قوته التنظيمية في المنطقة التي ينتمي اليها!

• شدّد مسؤول حزبي رفيع على ضرورة الإلتزام بدقة في الاتفاقيات التي يتم التوصّل إليها، لا سيما داخل البيت الواحد، لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة

الجمهورية

• رفضت إحدى الشخصيات الصيداوية التحالف مع جهة سياسية وقالت: لست بدلاً عن ضائع، لقد رفضوني في السابق والآن يريدونني أن اكون معهم بعدما تخلى الحلفاء عنهم.

• استخدم أحد الوزراء لهجة حادة في معرض كلامه عن زميل له في مجلس خاص.

• أعرب دبلوماسي كبير عن خشيته من توتير المنطقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية مستثنياً لبنان.

المصدر: صحف