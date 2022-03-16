“الجهاد”: لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء “أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة وتصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين”.

وحذرت الحركة على لسان المتحدث الرسمي باسمها طارق عز الدين “من العواقب الوخيمة للدعوات المتصاعدة من العصابات الصهيونية المتطرفة لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، فيما يسمى عيد المساخر”، وأكد أن “ما تتعرض له المقدسات في القدس والمسجد الأقصى بما لها من مكانة روحية ودينية في وجدان المسلمين وأحرار الأمة، يمثل انتهاكا خطيرا لكل الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال”.

وحملت الحركة “كيان الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتوفير الغطاء لهذه المحاولات الاستفزازية لجماهير شعبنا وأمتنا من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في حملات التهويد والتهجير وطمس هوية المقدسات العربية والإسلامية”، ودعت “أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، بكل السبل المتاحة، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين”.

المصدر: فلسطين اليوم