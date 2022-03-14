أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 14-03-2022

البناء

• لاحظت مصادر معنية بالملف الانتخابي ان الأحزاب الكبرى تقوم بترشيح عدد يزيد بمرشح أو اثنين فقط عما يمكن أن تناله وهذا ناتج عن التحفظ تجاه اتهامها لاحقاً بالخسارة، لكنه يكشف مع الترشيحات الأحجام التقريبيّة التي ستظهرها النتائج.

• رأى خبير عسكريّ أن الصواريخ الإيرانية على اربيل رسالة مشفّرة بخمسة رؤوس. فهي رسالة تهديد بالانتقام من “إسرائيل” وفتح ملف الموساد في العراق وتأكيد التمسك بالسلاح الصاروخيّ وتثبيت عنوان الحرس الثوري في أية مفاوضات حول العقوبات وإنذار للأميركيّين بالاقتراب من القنصليّة.

اللواء

• يُعتبر الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في حالة تشاور مستمر لتنسيق موقفيهما من الإنتخابات النيابية عزوفاً أو ترشيحاً، مع التأكيد في الحالتين على عدم الدعوة للمقاطعة!

• أدّى الإرباك الداخلي السائد في أوساط التيار الوطني الحر إلى تأخير إعلان مرشحيه في عدد من المناطق، فضلاً عن الصعوبات التي تعترض تحالفاته في العديد من الدوائر!

• تساءل خبير مالي عمَّن يقف وراء قرار المصارف بدفع 60 بالمئة فقط نقداً من قيمة المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، بحجة عدم توفر السيولة بشكل كافٍ!

الجمهورية

• وزير حالي قال إنّ ما يدعو إلى التأمّل هو استقرار الأوضاع الأمنية وثباتها رغم الأوضاع الاقتصادية.

• أبدى سفير أمام مسؤول رسمي، عدم حماسته لبناء معمل لإنتاج الكهرباء في منطقة محدّدة.

• تبيّن أنّ ترشيحاً لمقعد نيابي في إحدى الدوائر الحسّاسة لم يُحسم بعد لدى أصحاب القرار، خلافا لإيحاءات المتنافسين عليه.

المصدر: صحف