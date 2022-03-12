مستشفى الحريري: 8 حالات حرجة ولا وفيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 8 حالات حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 96
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 16
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1650
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8
– حالات وفاة: 0
وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام