مستشفى الحريري: 8 حالات حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 17:50

مستشفى الحريري: 8 حالات حرجة ولا وفيات

منذ 1 ساعة 12 March، 2022
مشفى الحريري
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 8 حالات حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 96
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 16
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1650
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8
– حالات وفاة: 0

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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