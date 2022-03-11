بوتين يلتقي لوكاشينكو في موسكو..هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع اوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حصول “بعض التحولات الإيجابية” في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال بوتين، أثناء استقباله في الكرملين اليوم الجمعة لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو “دون أدنى شك سأطلعكم على مستجدات الوضع في أوكرانيا وبالدرجة الأولى على كيفية سير المحادثات التي تجري حاليا على أساس يومي تقريبا، وثمة هناك بعض التحولات الإيجابية حسبما أكد لي المفاوضون من جانبنا”.

من جهة ثانية، هنأ الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي على إجراء استفتاء ناجح بشأن تعديل الدستور، مشيراً الى الإقبال الكبير ودعم التعديلات بين مواطني الجمهورية. وقال بوتين “في البداية وقبل البدء بالحديث أود أن أهنئكم على إجراء الاستفتاء الناجح حول إدخال تعديلات على الدستور. أعلم أن الإقبال كبير جدًا ، كما أن دعم مواطني بيلاروس قوي جدًا “.

وتابع بوتين فيما يخص العقوبات ” عاش الاتحاد السوفياتي تحت وطأة العقوبات، وتطور وحقق نجاحًا هائلاً … حتى بعد التسعينيات، تم الحفاظ على العقوبات المفروضة على روسيا من عهد الاتحاد السوفيتي ثم انتقلت إلى العصور الجديدة والحديثة” .

من جهته، أعلن الرئيس البيلاروسي، أن لديه خارطة حملها معه، خلال اللقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تكشف خطة الهجوم على بيلاروس.

وقال لوكاشينكو، خلال لقائه مع بوتين “سأعرض عليكم الآن من أين كان يتم الإعداد للهجوم على بيلاروس. ولو أنه لم تكن هناك ضربة وقائية قبل العملية بست ساعات لمواقع- أربعة مواقع. سأعرض الخريطة الآن، أحضرتها – كانوا سيهاجمون القوات البيلاروسية والروسية… لم نكن نحن من قام بشن الحرب، ضميرنا مرتاح”.

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تكن تعد لتوجيه ضربة لإقليم دونباس فقط، وإنما لبيلاروس أيضا.

وأضاف “لو كنتم تأخرتم في القيام بذلك (العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا) ليوم واحد فقط، لتجرعنا كأس الخسائر الفادحة. إنهم لم يكونوا يستعدون لضرب دونباس فقط – لقد أعدوا مواقعهم لضرب بيلاروس أيضا”.

وأوضح أن الناس في بيلاروس وروسيا بدؤوا يفهمون الوضع الحالي “من مع من وما هو الصحيح”.

المصدر: سبوتنيك