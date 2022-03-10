أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-03-2022

البناء

• قال سفير دولة كبرى في بيروت إن أكبر دليل لديه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليس المعلومات الغربية عن الإصرار على إجرائها ولا إعلان الأطراف المعنيّة الأساسيّة عدم قبول تأجيلها بل إن تقديم الرئيس نبيه بري طلب ترشيحه هو علامة كافية على أن الانتخابات ستتم

• نُقل عن الرئيس الروسي قوله تعليقاً على مسار الحرب في أوكرانيا «الأميركيون رأوا مصادر قوتنا في سورية وحاولوا تقليدها لخوض حرب رابحة ونحن رأينا نقاط ضعفهم ووضعنا ما يلزم من خطط لجعل حربهم خاسرة»

النهار

• باتت لائحة رئيس نادٍ بيروتي عريق في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وستضم نائباً سابقاً من “الجماعة الإسلامية”

• على رغم اعلان وزير الصحة عن بدء توافر ادوية امراض مزمنة من الاثنين الا ان مراجعي الوزارة يتلقون عبر الهاتف اجابات في غاية السلبية تدعوهم الى عدم معاودة الاتصال الا بعد شهر

• فتحت محطات الوقود ابوابها للمواطنين امس بعد ادعاء اكثرها السبت بانه لا يملك مخزونا علما ان اي باخرة لم تصل الى لبنان في اليومين السابقين

• بعد التفاوض الذي جرى ما بين الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” حول مُرشّحين بعبدا – عاليه، وتخلّي الأوّل عن سامر خلف للمقعد الارثوذكسي، وحصوله في المقابل على المقعد الماروني الذي رشّح له راجي السعد، تبيّن أن جنبلاط الذي يُحبّذ السعد وفاء للعمل المشترك الطويل مع عمه الوزير والنائب السابق فؤاد السعد، دُفع إلى هذا الخيار دفعاً إضافيّاً بعد تدخّل أنطوان الصحناوي لمصلحة السعد، لكونه قريب والدته.

اللواء

• تلقَّى فريق حاكم نصائح من دول صديقة بالابتعاد عن طروحات، لا تناسب وضع المسيحيين في هذه المرحلة!

• يُقال في الأندية الضيّقة أن فريقاً واحداً يرغب بإجراء الانتخابات، لإعتبارات تهدف إلى كشف فريق آخر من بيئته.

• كشفت استطلاعات رأي لأكثر من شركة إحصاءات خطورة على فوز رئيس تيار معروف بأية انتخابات مقبلة، حتى في الدائرة التي يمثلها اليوم.

الجمهورية

• من المقرر ان يعود كبار المسؤولين ممن بعض البعثات الدبلوماسية العربية إلى بيروت مع قرب احد الاستحقاقات الهامة.

• يجزم مرجع كبير إلى حد قطع الشك باليقين بأن أحدا لا يمكنه تعطيل استحقاق حساس يتوقف عليه مصير البلاد.

• أكد أحد الوزراء أنه يرفض المنحى الذي اعتمدته الحكومة في التعامل مع مشروع رفعه إليها.

المصدر: صحف