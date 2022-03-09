حميه استقبل السفير الحبحاب ناقلا رسالة من المسؤولين العراقيين تتعلق بالتعاون بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2022 - 18:18

حميه استقبل السفير الحبحاب ناقلا رسالة من المسؤولين العراقيين تتعلق بالتعاون بين البلدين

منذ 45 mins 9 March، 2022
1e034cdc682a2627de988ce372b104fe
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، سفير لبنان لدى العراق علي أديب الحبحاب. الذي نقل اليه رسالة من المسؤولين العراقيين حول الملفات التي تم بحثها اثناء زيارة الوزير حميه الى بغداد مع نظيره العراقي ناصر حسين بندر الشبلي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي.

ومن المقرر، ان تقوم اللجنة العراقية المعنية بتقديم الفيول مقابل الخدمات بزيارة عدد من المسؤولين اللبنانيين الاسبوع المقبل، ومن بينهم الى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة