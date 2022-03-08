أوكرانيا: نسعى إلى لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيس بلاده، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسوية النزاع الراهن.

وقال كوليبا، في حديث لقناة “رادا” مساء الاثنين: “نسعى منذ زمن طويل إلى عقد محادثة بين الرئيس الأوكراني وفلاديمير بوتين، لأننا نفهم أن القرار النهائي يصادق عليه هو”.

وتابع: “ما أريد قوله هو إن رئيسنا غير خائف من أي شيء، بما في ذلك عقد لقاء مباشر مع بوتين. وإذا لا يخاف بوتين أيضا من ذلك فليأتي إلى اللقاء وليجلسا ويتحدثا”.

وفي وقت سابق من الاثنين أجرت روسيا وأوكرانيا جولة ثالثة من المفاوضات بينهما في بيلاروس أعلن على إثرها عن محاولة جديدة لإطلاق عمل ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن أوكرانية محاصرة بما في ذلك العاصمة كييف.

المصدر: وكالات