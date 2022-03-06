التحكم المروري: اندلاع حريق بسيارة على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 17:10

التحكم المروري: اندلاع حريق بسيارة على طريق انفاق المطار باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 1 ساعة 6 March، 2022
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