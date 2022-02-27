وقفة دعما للأسرى في مدينة رام الله بالضفة المحتلة

نظمت الفعاليات والقوى الوطنية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية الأحد وقفة دعما للأسرى في سجون العدو الإسرائيلي وخاصة المرضى منهم.

وطالب المشاركون في الوقفة التي نظمت على دوار المنارة، بإطلاق سراح الأسرى المرضى جميعاً، وتحديداً الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.

ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين، ورددوا هتافات تنادي بحريتهم، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، بعد وصول عدد منهم لمرحلة الخطر، ودعوا إلى “توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات المساندة للأسرى، والوقوف إلى جانبهم بشكل مستمر”.

المصدر: فلسطين اليوم