“المرابطون” طالبت بإلغاء مفاعيل البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية

اعتبرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون “أن ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية، هو استكمال للواقع المتردي للإدارة الرسمية اللبنانية الفاشلة، ديبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

اضافت في بيان “حرصاً على الموقف اللبناني الرسمي الموحد، يجب على المراجع الرئاسية الثلاث، اتخاذ القرار الفوري، بإلغاء مفاعيل البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية، منفردة، في حق الاتحاد الروسي الفيدرالي، الذي كان يسعى دائماً إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السياسي اللبناني”.

ودان المرابطون “الهجوم الأميركي المباشر مع أتباعه في الاتحاد الأوروبي، على أوكرانيا عبر إدارة عصابة النازيين الجدد في كييف، وعلى رأسهم المدعو زيلينسكي لدفعها إلى تهديد الأمن القومي الروسي، وإنشاء عصابات الجيش الأوكراني بتدريبه وتحضيره لاستقبال عصابات حلف الناتو، المشهور بأفعاله الإجرامية بحق الانسانية، في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية، وفي أي دولة آمنة تتضارب مصالحها الوطنية مع متطلبات الهيمنة الاميركية الأحادية في العالم”.

المصدر: المرابطون