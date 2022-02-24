بعد إدانة الاحتلال الاسرائيلي للهجوم الروسي على أوكرانيا.. بماذا ردت روسيا

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخمس، على رد روسيا، تجاه “دولة” الاحتلال الإسرائيلي، بعد دعمها لأوكرانيا، ضد الهجمات الروسية عليها.

وبحسب الصحيفة، فإن البعثة الروسية أكدت للأمم المتحدة، أن روسيا لا تعترف بسيادة “إسرائيل” على الجولان، وهي جزء لا يتجزأ من سوريا.

وأضافت: “نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة المحتلة”.

وقال وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد، اليوم الخميس، إن حكومته تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعتبره بمثابة انتهاك خطير للقانون والنظام الدولي.

وأضاف لابيد في مؤتمر صحفي، إن الحرب ليست وسيلة لحل النزاعات ولا يزال من الممكن وقف الخلافات وتسويتها. وأبدى لابيد في مؤتمر صحفي، استعداد إسرائيل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا.

ودعا لابيد الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة أراضيها على الفور والوصول إلى المعابر الحدودية، مشيرًا لوجود ممثلين عن السفارات الإسرائيلية لاستقبالهم. وأكد حرصه على حياة آلاف اليهود والإسرائيليين في أوكرانيا وروسيا، وأن حكومته تضع سلامتهم على رأس أولوياتها.

ومن المقرر أن يجري لابيد برفقة رئيس حكومته نفتالي بينيت ووزير جيشهم بيني غاتس، خلال الساعات المقبلة، مشاورات حول الأزمة الحالية.

المصدر: وكالة شهاب