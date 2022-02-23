وزارة الصحة: 975 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت بين 11 و18 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 11 و18 شباط، أظهرت النتائج وجود تسعمئة وخمس وسبعين (975) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 11/02/2021 كالتالي: (98 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 أربع حالات إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (خمس حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإمارتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (عشر حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/02/2021 كالتالي: (130 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (سبع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ست حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 13/02/2021 كالتالي: (142 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ست حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 14/02/2021 كالتالي: (135 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (ست حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ست حالات إيجابية)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 1311 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 15/02/2021 كالتالي: (109 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (تسع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (عشر حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ست حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 7836 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 16/02/2021 كالتالي: (125 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 17/02/2021 كالتالي: (145 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (عشر حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (ست حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ست حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEAGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 18/02/2021 كالتالي: (91 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ست حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (أربع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام