الاحتلال الصهيوني يهدم أربعة مساكن في قرية شعب البطم شرق يطا ويشرد 40 فرداً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 15:12

الاحتلال الصهيوني يهدم أربعة مساكن في قرية شعب البطم شرق يطا ويشرد 40 فرداً

منذ 21 mins 23 February، 2022
قرية شعب البطم
عربي وإقليمي - كيان العدو

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مساكن، في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: “إن قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن من الطوب والصفيح في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد احمد جبارين وشقيقه يوسف، وعثمان محمد جبارين، وخالد خليل جابر جبارين”.

وأضاف أن”المساكن تأوي ما يقارب 40 فرداً أصبحوا في العراء، مشيراً إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة “افيجال” المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل”.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم

المصدر: فلسطين اليوم

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